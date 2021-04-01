أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يقصف الرياض

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سلاح الجو اليمني يقصف الرياض

نفذ سلاح الجو اليمني فجر اليوم، عملية هجومية على عاصمة العدوان السعودي الرياض. سلاح الجو اليمني يقصف الرياضنفذ سلاح الجو اليمني فجر اليوم، عملية هجومية على عاصمة العدوان السعودي الرياض. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو استهدف بأربع طائرات مسيرة مواقع حساسة ومهمة في الرياض. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على العدوان والحصار المتواصل على الوطن. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت العميد سريع إلى أن عمليات القوات المسلحة مستمرة طالما استمر العدوان والحصار.

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