أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 18 غارة على محافظتي الجوف ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً بينها، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و 24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 363 صاروخاً وقذيفة و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق ثماني طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية .
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
وفي محافظة مأرب شن الطيران ست غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديرية مجزر، وثلاث غارات على مديريتي ماهلية ومدغل.
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