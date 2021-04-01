الحبس لمدة عام عقوبة كذبة أبريل فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وحذّرت النيابة العامة الإماراتية، من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة وصناعة المقالب التى تلحق أضرارا بالمجتمع بسبب "كذبة أبريل". وأشارت النيابة العامة - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى - إلى أن الإشاعات تؤثر سلبا فى المجتمع، وتضر بالمصالح العامة، وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام، مؤكدة أن إطلاقها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادى.

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