صور.. صربيا تستقبل مجموعة السفراء الفرانكفونيين برئاسة سفير مصر فى بلجراد

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس الجمعية الوطنية الصربية "إيفتسا داتشيتش" مجموعة السفراء الفرانكفونيين برئاسة سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" بحضور سكرتير عام الجمعية البرلمانية الفرانكفونية.





وأبرز "الجويلى" فى كلمته الافتتاحية أمام الحضور دور مصر الفاعل فى المنظمة منذ تأسيسها عام 1997 وتولى الراحل الدكتور بطرس غالى منصب أول سكرتير عام، منوهاً كذلك بالدعم المقدم لجامعة سنجور بالإسكندرية، باعتبارها أحد المؤسسات التشغيلية الخمسة للمنظمة، والتى تعتبر أداة هامة لتعزيز التعاون التعليمى والثقافى مع الدول الإفريقية.

كما عقد وزير الخارجية الصربى "نيكولا سيلاكوفتش" اجتماعاً مع مجموعة السفراء معربا ًعن تقديره للنشاط الكبير الذى اتسمت به رئاسة سفارة مصر فى بلجراد للمجموعة العامين الماضيين.

ومن جانبه، أبرز "الجويلى" مساهمة مصر فى أنشطة المجموعة والتى تأتى فى سياق نشاطها فى المنتديات متعددة الأطراف التى تتمتع بعضويتها، وكذلك لتعزيز قيم التعددية الثقافية واللغوية وأواصر التضامن الدولى.

من جانب آخر، استضاف مركز الفرانكفونية بجامعة "نوفى ساد" سفير مصر فى بلجراد كمتحدث رئيسى فى ندوة مرئية حول دور مصر فى الأطر متعددة الأطراف، حيث استعرض السفير الجويلى الدور المصرى الرائد وخاصةً مساهمتها فى تأسيس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمة الدولية للفرانكفونية. وعبر ممثلو الجامعة عن تطلعهم للتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات الصلة فى مصر، لا سيما الأقسام المخصصة للتدريس باللغة الفرنسية بمختلف الكليات فى الجامعات العامة.