جدة - نرمين السيد - وناشد الرئيس الألمانى بعد تلقيه اللقاح جميع المواطنين أن يحذو حذوه، وأكد فى بيان: "إننى واثق فى اللقاحات التى تم التصريح بها فى ألمانيا. اليوم حصلت على جرعتى الأولى من التطعيم بلقاح أسترازينيكا. التطعيم هو الخطوة الحاسمة فى طريق الخروج من الوباء. فلتستفيدوا من الإمكانات المتاحة، ولتشاركوا فى ذلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الألمانى يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.