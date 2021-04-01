عاجل.. التحالف العربى يحبط هجوما وشيكا للحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - قالت قوات التحالف، إنه "تم تدمير صاروخ باليستى للحوثيين ومنصة إطلاقه فى جبهة مأرب"، مشيرة إلى أن "العملية الهجومية للميليشيات الحوثية تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر"، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

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