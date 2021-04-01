فتح التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021 سارع بالتسجيل قبل الإغلاق

يريد الكثير من الطلاب الدراسة في الجامعات السودانية وتجربة العيش في السودان، وذلك نظرا لقلة تنسيق الجامعات السودانية مقارنة بالجامعات الأخرى وقوتها وقلة التكاليف، وطيبة الشعب السوداني العريق، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية عن العديد من الشروط للقبول، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.
وقد قامت وزارة التعليم العالي بالسودان عن الإعلان عن قتح باب التقديم الإلكتروني للجامعات بالسودان 2021 وهذا بدءا من 7 مارس 2021، وسيتم إغلاق باب التقديم في يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021، تابع للتعرف عن طرق التقديم وتعبئة استمارة التقديم.التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية 2021
فتحت وزارة التعليم العالي السودانية إمكانية التقديم للجامعات السودانية 2021 على النفقة الخاصة، ويبحث الكثير من طلاب الشهادات الثانوية سواء داخل السودان أو خارج السودان عن البدء في تقديم استماراتهم الإلكترونية للقبول في الجامعات السودانية من الموقع الرسمي للتقديم، ويمكنك التقديم من الموقع الرسمي admission.gov.sd.شروط التقديم في الجامعات بالسودان 2021
هناك العديد من الشروط التي نصت عليها وزارة التعليم العالي السودانية للقبول تابعوا معنا للتعرف عليها.
- يتم تخصيص 50% من المقاعد بكل كلية للقبول على النفقة الخاصة.
- عدم تقديم أي منح دراسية للطلاب السودانيين من قبل أي مؤسسة حكومية.
- الطلاب المقبولين على النفقة الخاصة، لا يجوز للجامعة تخفيض الرسوم المقررة عليهم.
- أن لا تقل نسبة الطالب عن 10% كحد أدني من نسبة القبول بالكلية.
- يتم تطبيق جميع اللوائح والقواعد والضوابط في القبول العام في منافسة القبول الخاص.
ويمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من الدليل الذي تقدمه وزارة التعليم العالي عبر الموقع الرسمي daleel.admission.gov.sd.
كانت هذه التفاصيل المعلنة للتقديم للدراسة بالجامعات بالسودان، إذا كنت تريد التقديم فيجب عليك أن تسارع في التقديم حيث ينتهي التقديم يوم 30 مارس القادم 2021، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.
هذا كان مقالنا عن التسجيل في الجامعات السودانية، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، لتتعرف على كيفية معرفة نتائج اختبار القدرات اضغط على الرابط ظهور نتائج اختبار القدرات 1442 الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات عن طريقة توكلنا وقياس، وللتعرف على طريقة عمل القهوة المظبوطة على أصولها اضغط على الرابط لعشاق القهوة فقط كيف تعمل قهوة مظبوطة بوش مثل الكافيهات في 10 دقائق، دمتم سالمين.
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