redmi note 10 الهاتف الجديد تعرف علي أهم ما يميزه بنسخه الجديدة

redmi note 10 الهاتف الجديد وما هو الذي يميزه بنسخه الجديدة التي تم طرحها في كافة الأسواق والمميزات الجديدة التي تم وضعها في النسخ الجديدة المصدرة والتي تميزه عن باقي النسخ السابقة من نفس الفصيلة حيث أن ريد مي نوت الجديد به مواصفات عديدة قوية من حيث المواصفات الخارجية أو الداخلية لهاتف ريد مي نوت 10 يأتي بمواصفات داخلية قوية من حيث المعالج الخاص بالهاتف أو المواصفات الخاصة بسعة التخزين للهاتف حيث أنه تم أصداره بثلاث نسخ مختلفة للتخزين للهاتف ريدمي نوت 10 كما أن السعر الخاص بالهاتف الجديد مختلف لأنه بثلاث نسخ مختلفة في التخزين حيث أن سعر ريدمي نوت 10 لكل نسخة من النسخ الجديدة يتم تحديده علي حسب السعة التخزينية له واليوم سوف نتعرف علي ما هي مواصفات ريدمي نوت 10 الجديد بشكل كامل .

ريد مي نوت يأتي هذا الهاتف الجديد بمعالج قوي مختلف عن النسخ السابقة بتقنية COALCUM SNAP . ريد مي نوت 10 المعالج الخاص به تم تصنيعه بالتقنية الحديثة وهي ثماني النواة NANO 8 . ريدمي نوت 10 تم تصنيع وإصدار الهاتف بأكثر من نسخه للتخزين للرام وهما 4 أو 6 GB للهاتف . مواصفات ريدمي نوت 10 الخاصة بالتخزين الداخلي للهاتف يأتي 64GB ويأتي 128GB للنسخ المصدرة . ريد مي نوت ومواصفات الشاشة الخاصة بالهاتف6.43 أنش بتقنية حديثه وهي SUPER AMOLID . ريد مي نوت 10 وتم وضع أربعة عدسات للكاميرا الخاصة بالهاتف الجديد متعددة حجم البكسل . ريدمي نوت 10 الهاتف الجديد والنظام الخاص بالتشغيل للهاتف هو بتقنية أند رويد 11 وواجهته MIUI 12 . مواصفات ريدمي نوت 10 الخاصة بالهاتف الجديد المتعلقة بالبطارية تأتي بقوة 5000 ملي أمبير . ريد مي نوت المواصفات الخاصة بالمعالج للهاتف الخاص بالرسوميات بتقنية ADRINO 612 . ريد مي نوت 10 الهاتف الجديد تم تصنيعه وإصداره بثلاث ألوان مختلفة وهي أبيض وأخضر وأسود .

ريدمي نوت 10 والأبعاد الخاصة به الارتفاع 160.5 وعرض الهاتف 74.5 وسماكة الهاتف 8.3 ملي .

مواصفات ريدمي نوت 10 الخاصة بدعم شبكات الاتصال فأنه يدعم شبكات G5 ، G4 ، G3 ، G2 .

redmi note 10 يأتي بنسخته الجديدة بوزن خفيف حيث يصل وزنه إلي 178.8 جرام مما يشعرك بخفته .

ريد مي نوت والخامات الخاصة بتصنيع الهاتف من مادة البلاستيك القوي للإطار الجانبي والزجاج من الأمام .

ريد مي نوت 10 تم تصنيعه بتقنية رائعة لمقاومة الماء والغبار وذلك بتقنية المعيار وهي تقنية IP53 الجديدة .

ريدمي نوت 10 والشرائح الخاصة بالاتصال للهاتف الجديد هي من نوع NANO SIM وشريحتين أتصال للهاتف .

سعر ريدمي نوت 10 بالمملكة العربية السعودية لنسخة الهاتف 64GB ورام 4GB تسعيرته 720 ريال سعودي . سعر ريدمي نوت 10 بالمملكة العربية السعودية لنسخة الهاتف 128GB ورام 4GB تسعيرته 785 ريال سعودي . سعر ريدمي نوت 10 بالمملكة العربية السعودية لنسخة الهاتف 128GB ورام 6GB تسعيرته 857 ريال سعودي .

redmi note 10 والمواصفات القوية الخاصة بالهاتف الجديد ذات المواصفات القويةما هي المميزات الأخري التي تميز الهاتف الجديد المطروح في الأسواق اليومما هي أسعار الهاتف المطروح بالأسواق وأسعاره داخل المملكة العربية السعودية

redmi note 10 الهاتف المميز بالنسخ الجديدة التي تم طرحها اليوم 1 أبريل في كافة الأسواق وهو هاتف من الهواتف القوية التي اعتادت الشركة أن تصدره بمواصفات مختلفة عن كل نسخة يتم أصدارها حيث تقوم الشركة بإضافة مميزات جديدة في كل هاتف يتم أصداره .