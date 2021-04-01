إيران ترفض مقترح أمريكا بالعودة المتزامنة إلى الاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - وقال ظريف: "على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى أولاً مثلما صرح المرشد على خامنئى، والمقترح الذى قدمته أمريكا غير مقبول".

وأضاف: "ليس بإمكان الأمريكيين محو 4 أعوام من تاريخ إيران".

وكان الرئيس الإيرانى، حسن روحانى قال صباح اليوم: إن التأخير فى العودة للاتفاق النووى لن يكون فى صالح مجموعة 5+1.