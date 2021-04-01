جدة - نرمين السيد - وكانت فايزر، أعلنت فى وقت سابق، أنها تعمل على تسليم مليارى جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال العام الحالى، قبل أن تعود وتعلن حدوث اضطراب بمواعيد شحنات اللقاح على المدى القريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايزر تزف بشرى سارة حول لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.