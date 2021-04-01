الآن نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي للشئون العسكرية بوكالة وزارة الداخلية، وذلك على الرتب العسكرية (عريف، جندي أول، جندي)، للمتقدمين لشغل وظائف الإدارة العامة للدفاع المدني ومكاتب وزارة الداخلية، ويمكن الآن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائج القبول وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة الداخلية للإعلان عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني 1442:-

يمكن معرفة أسماء المقبولين مبدئياً بمديرية الدفاع المدني ووزارة الداخلية في المملكة من خلال إتباع الخطوات البسيطة الآتية:-

* الدخول على منصة أبشر توظيف.

* إدخال رقم السجل المدني.

* إدخال رمز التحقق.

* الضغط على إرسال.

وناشدت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الأفراد المقبولين بمديرية الدفاع المدني، إلى ضرورة القيام بما يلي:-

* طباعة نموذج موعد المراجعة.

* إحضار النموذج أثناء المقابلة مع نسختين من بطاقة الهوية وأصل بطاقة الهوية للتحقق من صحة البيانات.

وأهابت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، على جميع الأفراد المقبولين مبدئياً الذين ظهرت أسماءهم الالتزام بما يلي:-

* وجود الزي الرياضي.

* حلق الرأس.

* القيام بإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول للمراجعة.

* الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية.

* الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

* القبول المبدئي بتلك الوظائف لا يعني القبول النهائي.

* عدم حضور موعد المراجعة يعني تنازل من المتقدم عن استكمال اجراءات القبول النهائي بالوظائف المعلن عنها.

ويشترط في الوظائف العسكرية المعلن عنها عادة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يتناسب الوزن مع الطول، وأن يكون لائق طبياً، وأن يكون حسن السير والسلوك،… وغيرها من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم.