مدرستي تبرمج تسجيل الدخول للاشتراك في ساعة برمجة

مدرستي تبرمج تسجيل الدخول تعمل على تقديم معلومات قيمة عن آلية التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج والتي قد وفرتها وزارة التعليم السعودية من قبل، واشترك في إطلاقها شركة مايكروسوفت العالمية حتى تسمح للطلاب بالتسجيل بدون مشكلات أو عقبات، فإن كان الطالب لديه خبره في مجال البرمجة، فيستطيع التسجيل من خلال رابط التسجيل في مدرستي تبرمج التي وفرتها الوزارة لجميع طلاب المدارس.

مدرستي تبرمج تسجيل الدخول

عكفت وزارة التعليم السعودية على تدشين مجموعة كبيرة من المسابقات التعليمية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، من أجل تعزيز وعيهم وتشجيعهم على تعلم وإتقان مجموعة من المهارات، وتسعى أيضًا من خلالها إلى اكتشاف المهارات.

ويمكن التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 2021 من خلال الحصول على حساب في موقع العودة للمدارس وهذا الموقع يتبع منصة مدرستي التعليمية التي أطلقت خلال هذا العام، وبعدها سيقوم الطالب بالحصول على لعبة ماين كرافت والتي يمكن الحصول عليها على أجهزة الهاتف الذكية أو على الكمبيوتر واللاب توب الشخصي ويمكن تسجيل الحساب من خلال:

قم بزيارة موقع العودة إلى المدارس، ومنها علينا النقر على تبويب تسجيل جديد.

نقوم بكتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية ورقم الجوال.

ثم بعدها نقوم بإدخال رقم التحقق، والنقر على تبويب تحقق حتى تحصل على كود تفعيل الحساب على جوالك.

ثم بعدها نقوم بتأكيد الحساب، ثم زيارة مدرستي تبرمج تسجيل الدخول واتباع التعليمات المطلوبة فقط.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج

وقد أشارت وزارة التعليم أن مسابقة مدرستي تبرمج تمر بمجموعة من المراحل، وحددتها في مرحلتين، تتمثل تلك المرحلتين في:

المرحلة الأولى: على جميع المشاركين في المسابقة تفعيل ساعة برمجة، وذل عن طريق استعمال المركبات البرمجية، ويشارك في تلك المرحلة المدارس التعليمية، والمعلمين والمعلمات المنتسبين إلى الوزارة، وكافة الإدارات التعليمية.

المرحلة الثانية: أم الثانية فبدايتها هو بداية الفصل الدراسي الجديد، أي مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فيقوم كافة المشتركين في المسابقة بعمل المهام المنسوبة إليهم، ويشارك فيها المدارس الحكومية والأهلية والطلاب والطالبات بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات.