دوام العمل في شهر رمضان في السعودية للقطاع الحكومي والخاص

مواعيد دوام العمل في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص, يبحث الكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص علي المواعيد الجديدة للدوام في شهر رمضان, حيث كما هو متعارف عليه أن في شهر رمضان يكون هناك مواعيد للعمل تختلف عن أي شهر آخر في السنة, وتسعي الحكومة السعودية لخلق نوع من الراحة في العمل في شهر رمضان وذلك مراعاة لصوم العاملين خلال الشهر, وذلك بجانب أيضاً عدم تأثر جودة وسير العمل وعدم تضرر صاحب العمل من هذه المواعيد, وقد أعلنت الحكومة السعودية عن المواعيد الجديدة والتي سوف يتم البدا في تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك أعادة الله علي الجميع بالخير واليمن والبركات.

دوام العمل في شهر رمضان للقطاع الحكومي عام 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد العمل الجديدة خلال شهر رمضان في القطاع الحكومي, حيث سوف يكون الدوام خلال شهر رمضان للقطاع الحكومي لن يتعدى الخمس ساعات بنسبة لا تتجاوز 25% من إجمالي العاملين في الهيئة الحكومية, ويتم بدأ العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وتنتهي علي الساعة الرابعة عصراً, علي أن يتم تقسيم العمال إلي ثلاث مجموعات, بحد أقصى خمس ساعات لكل مجموعة:

تبدأ المجموعة الأولى الدوام من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وينتهي في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

كما يتم العمل للمجموعة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً.

يبدأ دوام العمل للمجموعة الثالثة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً.

دوام العمل للقطاع الخاص في شهر رمضان عام 1442

تختلف مواعيد العمل الرسمية في القطاع الخاص عن القطاع الحكومي, حيث تقوم المؤسسة الخاصة نفسها بتحديد مدة العمل اليومي:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أقصي عدد للساعات في القطاع الخاص لا تتجاوز الست ساعات يومياً, ولا تتعدي 36 ساعة أسبوعياً.

في حالة الأشخاص العاملين في الأمن والحراسة لا يجب أن تتجاوز عدد ساعات العمل عن عشر ساعات يومياً.

يتم احتساب عدد ساعات العمل من خلال العدد الفعلي ولا يتم احتساب أوقات الراحة من ضمن ساعات العمل.