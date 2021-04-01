أخبار اليمن : مستشفى بصنعاء يتسلم تجهيزات لمعالجة سوء التغذية

مستشفى بصنعاء يتسلم تجهيزات لمعالجة سوء التغذيةتسلم مستشفى همدان العام بمحافظة صنعاء اليوم تجهيزات طبية لقسم معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم ومضاعفاته مقدمة من منظمة الصحة العالمية بكلفة 20 ألف دولار.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن التجهيزات تشمل أسرة رقود وأثاث وأجهزة ومستلزمات متنوعة استعدادا لافتتاح وتدشين العمل في القسم خلال الأيام القادمة.

وبين أن هذه التجهيزات المقدمة لمستشفى همدان العام تأتي في إطار التنسيق لاستكمال تجهيز أقسام معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم ومضاعفاته في عدد من المستشفيات..لافتا إلى أن الأقسام التي سبق توفير التجهيزات لها خلال العام الماضي سيتم دعمها قريبا بأدوية ومستلزمات طبية.

فيما ثمن مدير المستشفى الدكتور فؤاد الحاوري جهود قيادة مكتب الصحة ومنظمة الصحة العالمية في توفير هذه التجهيزات التي ستساعد في استكمال الترتيبات لتدشين العمل بخدمات قسم معالجة سوء التغذية.

وأفاد بأنه سيتم تدشين خدمات معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم ومضاعفاته خلال ابريل الجاري.. معتبرا ذلك انجاز نوعي لتعزيز دور المستشفى في تقديم خدماته الطبية لأكثر من 150 ألف نسمة.

ولفت الدكتور الحاوري إلى أن السعة السريرية للمستشفى ستصل إلى 80 سريراً مع تدشين وافتتاح قسم معالجة سوء التغذية.. مبينا أن المستشفى يقدم خدماته لنحو 150 ألف نسمة.*سبأنت

