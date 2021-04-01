ضربة قوية لراموس قبل "موقعة" ليفربول

ضربة قوية تعرض لها ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، بإصابة قائده سيرجيو راموس، خلال قيادة منتخب بلاده بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.

وأعلن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، الخميس، أن القائد سيرجيو راموس تعرض لإصابة في الساق.

وخرج راموس في الدقيقة 86 من مباراة انتهت بفوز إسبانيا 3-1على كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأربعاء.

مباراة ليفربول

وأعلنت مصادر إسبانية أن مشاركة راموس أمام ليفربول باتت "شبه مستحيلة"، مع الإصابة الجديدة التي ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

وسيواجه ريال مدريد غريمه ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يومي 6 و14 أبريل الجاري.

وترقب متابعي كرة القدم مواجهة راموس والمصري محمد صلاح، خاصة وأنه اللقاء الأول لهما وجها لوجه، منذ تسبب راموس بإصابة صلاح في نهائي البطولة عام 2018.

كما سيغيب راموس عن صفوف "الميرينغي" في قمة الدوري الإسباني أمام برشلونة، 10 أبريل المقبل.

وسيضطر ريال مدريد للاعتماد على مدافع بديل مثل الإسباني ناتشو أو البرازيلي إيدير، للعب في خط الدفاع أمام ليفربول وبرشلونة.