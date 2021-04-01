السيسي يشكر "الجندي المجهول" صاحب فكرة إنشاء مدينة الدواء

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق اسم الراحل اللواء صلاح الشاذلي، على أحد الميادين أو الشوارع.

ووجه الرئيس المصري كلمات الشكر للراحل اللواء الشاذلي، على مجهوداته طوال السنوات الماضية لإقامة مدينة الأدوية بالخانكة.

ووجه السيسي خلال افتتاح "مدينة الأدوية"، الشكر لأسرة الراحل، قائلا: "اللواء صلاح الشاذلي جندي مجهول تحرك في دراسات لإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات".

وأضاف "أقول لأسرته، متشكرين، مش ناسين أبدا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال 7 سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه".

وأكد السيسي خلال كلمته على أن اللواء صلاح الشاذلي هو الجندي المجهول وصاحب الفضل في إنشاء مدينة الدواء بالخانكة منذ 7 سنوات.