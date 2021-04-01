بوتين يبحث مع بن سلمان قضايا المناخ والطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله ملفات الطاقة النظيفة وتغيرات المناخ من خلال مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.





جاء فى بيان الكرملين تعليقا على الاتصال الهاتفى الذى جرى بمبادرة من الجانب السعودى: "تم بحث مسائل التعاون الروسى السعودى، مع التركيز على آفاق التعاون فى مشكلة التغيرات العالمية فى المناخ وحماية البيئة، بما فى ذلك "الطاقة الخضراء". كما أطلع محمد بن سلمان الرئيس بوتين على المبادرات البيئية التى قامت المملكة العربية السعودية بطرحها مؤخرا، والتى تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى منطقة الشرق الأوسط وتخضير المناطق وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة".

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