تفاصيل عن تجديد الهوية الذاتية من خلال أبشر، لقد سهلت وزارة الداخلية السعودية عملية تجيد الهوية، وذلك لكي يتمكن المواطن من تجيد هويتة بشكل سريع جداً، وقد كان هذا الأمر محط إهتمام الكثير من المواطنين، ولذلك سوف نعرض لكم كيفية تجديد الهوية.

تفاصيل تجديد الهوية :

حيث سهلت الخارجية السعودية عملية تجديد الهوية الذاتية وذلك عبر أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في المملكة العربية السعودية ، وتعتبر خدمة تجديد الهوية من الخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية السعودية، حيث وفرت الكثير من الجهد والمشقة التي كانت تُجهد المواطن أثناء السير إلي مكاتب العمل وأستغراق الوقت الطويل في تخليص الأوراق الهامة، أو حتى تجديد الهوية الخاصة به، ويعد هذا العمل من أهم الأعمال التي أطلقتها وزارة الخارجية، حيث وفرت على المواطن وقت كبير جداً في تخليص وأتمام هويته، ومنعت الازدحام في فروع الأحوال المدنية وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

طريقة تجديد الهوية الذاتية

ويتم ذلك من خلال أجهزة أبشر الذاتيه والتي إنتشرت بشكل كبير جداً وملحوظ في المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم عدة خدمات مختلفة بسهولة ويسر للمواطن، ولكي يتمكن المواطن من تجديد الهوية بكل سهولة يجب إتباع الخطوط.

أولاً يتم زيارة أقرب جهاز خدمة ذاتيه. ثم بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم الخاص ببطاقتك القديمة. ثم تقوم بالضغط على خيار تجديد بطاقة الهوية الوطنية. ومن ثم تقوم بإدخال البطاقة القديمة منتهية الصلاحية في المكان التابع لها. قم بالوقوف أمام الكاميرا لإلتقاط الصورة الخاصة بك. تقوم بوضع إصبعك للتحقق من عملية البصمة ووضعها في مكانها المحدد. تنتظر عدت دقائق للتحقق من البيانات المدخلة والبصمة.

أهم خطوط تجديد الهويه :

8. وفي النهاية سوف تتم طباعة البطاقة الخاصة بك من المكان المطلوب

متطلبات تجديد الهويه الذاتية .

أقرت الوزارة عن وجود بعض المتطلبات لتجديد الهويه، والتي يجب توافرها لمن يريد تجديد هويتة، وهذه المتطلبات كالتالي.

أن يكون عمر المعروف فوق 18 عاماً.

إحضار صورة من بطاقة المعروف.

إحضار الطاقة المنتهية وصورة عنها.

إحضار صورة شخصية ملونه4×6.

وفي حالة الزواج يجب إحضار السجل الرسمي وصوره عنه.

يجب حجز موعد علي الموقع لتجديد الهويه عبر شبكة الإنترنت.

تعبئة الاستمارة 56 إلكترونياً او يدوياً بخط واضح.

يجب تقديم الأوراق في الموعد المحدد

سجل الأسرة وصوره منه وإن كانت الأم غير مضافة إحضار صوره.

وفي حالة الأب متوفي يرفق صورة مع أصل صك حرث الإرث.