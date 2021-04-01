شروط موظفي المهن التعليمية للترشيح للتعليم المستمر

المهن التعليمية للترشيح للتعليم المستمر، تهتم دائما وزارة التعليم بالمملكة السعودية بالاهتمام بأصحاب الخبرة الكبيرة للعمل في الوظائف التعليمية لكي يتمكن من الاستمرار في التعليم لهذا نناشد جميع الأشخاص الذين يريدون الترشح في المهن التعليمية الاطلاع على كافة الشروط والضوابط التي تم توضيحها، والتي تتضمن المهن التعليمية للترشح مرحلة المفاضلة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق ب شروط الترشح للتعليم المستمر.

شروط الترشح للتعليم المستمر

يمكن للجميع من خلال السطور القادمة على الاطلاع على كافة الشروط التي تم تحديدها للترشح للتعليم المستمر واليكم الاتي:

أولا يتم الموافقة على جميع المعلمين المتقدمين التابعين للمرحلة الابتدائية دون معلمين التربية البدنية والفنية، وأن يكون هذا الشخص المتقدم يكون ممارس للمهنة التدريس.

ينبغي تقديم طلب الترشيح عبر الإنترنت، لهذا المتقدم بجانب أن يقوم بقضاء ثلاث سنوات على الأقل في مدارس التعليم العام.

يجب ألا يكون هذا الشخص المتقدم على ذمة قضية خاصة بالإدارة أو يقوم بأداء عمل آخر في الفترة المسائية.

أهم معايير اختيار المرشحين للتعليم المستمر

ينبغي توافر جميع المعايير التي تم تحديدها ليتم اختيار جميع المرشحين المستحقين وهي كالآتي:

أولا يتم موافقة بشكل رسمي على المؤهلات التربوية وكذلك بجانب أهمية أن يكون تقدير الأداء الوظيفي خلال عامين.

يتم الموافقة على خريجي الكليات الموظف المتوسطة وحاملي البكالوريوس ومعاهد المعلمين بالإضافة إلى أهمية أن تكون مدة العمل مدارس التعليم العام، وكذلك في التعليم المستمر، وقد تمكنا من حضور الدورات الخاصة بالمعلم وجوائز التميز التي يحصل عليها المعلمين من قبل الوزارة.

ينبغي أن يكون هذا الشخص قد عمل قبل ذلك في مدارس التعليم العام ولديه شهادة بكالوريوس في حالة إذا كان مرشح للعمل في المرحلة المتوسطة أو المدارس الثانوية وأن يلتزم بكفة المقررات الخاصة بوسائل التعليمية المحددة.