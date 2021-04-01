تحديث أيفون الجديد لسد ثغرة أمنية خطيرة

تحديث أيفون الجديد، أعلنت شركة آبل عن وجود تحديث جديد وضروري لهواتف أيفون الجديدة وأوضح عادل الحربي المختص التقني بضرورة التحديث الجديد لأنه يعمل على سد صغيرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل هواتف أيفون الجديدة.

تحديث هواتف أيفون الجديدة

وفقًا لما أوضحه المختص التقني فإن التحديث الجديد يأتي بأهمية كبيرة من خلال سد الثغرة الأمنية الموجودة في نظام تشغيل الهواتف والتي قد تتسبب في سرقة أو قرصنة البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز لذلك من الضروري إجراء تحديث هواتف آبل الجديد ولا يجب الاستهتار بذلك والتفكير في أن التحديث يحتاج للمزيد من الوقت فلا يتم تطبيق التحديث الجديد وبذلك تصبح البيانات الشخصية عرضة للسرقة في مقابل الاستغناء عن مدة ربع ساعة كحد أقصى لتوفير التحديث.

سد الثغرة الأمنية في هواتف أيفون الجديدة

توضح شركة آبل أن الثغرة الأمنية الموجودة بنظام التشغيل الخاص بها توجد في المتصفح ويب كيت ومن خلاله يسهل للقراصنة التعرف على البيانات الشخصية والتوصل إليها بكل سهولة حيث يتم توفير محتويات مزيفة عبر الويب ويعتبرها المستخدم كأنها محتويات حقيقة ومن هنا تتم القرصنة وحذرت الشركة أن تلك الثغرة تم استغلالها بالفعل مع العديد من الأشخاص لهذا يجب تطبيق تحديث هواتف أيفون الجديد الموجود برقم 14.4.2 في نظام التشغيل.

أن ظمة تشغيل هواتف أيفون

وقامت الشركة الأمريكية شركة آبل بتوضيح سبب تلك الثغرات الأمنية في أنظمة أيفون للتشغيل فإن تلك الأنظمة عبارة عن برامج من الوارد أن يحدث بها أي خطأ بعد الإعلان عنها أو قد تحدث تلك الثغرات بسبب رغبة المطورون في تحديث تلك الأنظمة مما يعمل على حدوث تغيير كبير في الأنظمة مثل الثغرات الأمنية فمن الضروري والهام لتجنب تلك المشكلات تطبيق التحديث الجديد فور توفيره أو تشغيل خدمة التحديث الأتوماتيكي.