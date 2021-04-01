يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن شروط حساب المواطن للفرد، لذلك في هذا المقال سوف نسرد لكم جميع الشروط التي يجب أن تتوافق في مستحق حساب المواطن، شروط حساب المواطن للواحد المستقل 1442, حساب المواطن هو نظام منفعة حديث، قدمته المملكة السعودية منذ عام 2017 م من أجل مؤازرة الأسر السعودية الفقيرة والقيام بصرف معونات للأسر المتضررة من أي أمر كان دافع للأذى لهم، وقد أتى ذاك الإطار ضمن ما تقوم به المملكة تحت رمز رؤية 2030 م، الذي يرنو لتطوير الظروف لكل الأسر المملكة العربية المملكة السعودية لضمان مستقبل أجود لهم ولأولادهم.

شروط حساب المواطن للفرد

هذه بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع مستحقي دعم حساب المواطن التي تقدمه المملكة العربية السعودية

ألا يقل عمره عن 18 عاماً

ألا يكون يسكن في ملاذ مستقل وله دخله المختص.

يمنح ما يثبت استقلاله في الشقة مثل عقد إيجار باسمه أو كشف حساب كهرباء.

يكون أعزب أو أرمل أو مطلق وليس له أي موالين.

يكون غير مسجون أو يعمل في مقر مهم في السُّلطة.

يتم الدخول على الرابط: حساب المواطن. تسجيل الدخول وكتابة مختلَف المعلومات والمعلومات المطلوبة. كتابة كلمة السر ورقم هوية ذو المطلب والشعار المشهود. يظهر عدة اختيارات بعد هذا يكمل اختيار خيار (تعبئة) لمتابعة المطلب. يكمل تحديد مستوى ذو الطلب الاجتماعي والتعليمي. كتابة العنوان الشخصي بشكل مفصل. تبدو عدد من الأسئلة عن التابعين ويحدث الإجابة عنها بنعم أو لا. في وضعية وجود موالين، يقتضي إدخال جميع بياناتهم بشكل مفصل. يلزم إدخال رقم الحساب المصرفي بشرط أن يكون ساري وغير موقوف. الضغط على تخزين لإتمام عملية الالتحاق.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

كانت هذه طريقة التسجيل في حساب المواطن، وايضآ شروط حساب المواطن للفرد، إذا كان لديكم أي أستفسار حول حساب المواطن لا تتردد في ترك تعليق لنا حول مشكلتك