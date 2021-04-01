أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية من خلال جهاز المرور بالوزارة بالتعاون مع منصة أبشر الرقمية عبر موقعها الإلكتروني ، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية والحكومة السعودية في تسهيل الأمور الإدارية فيما يتعلق بعلاقة المواطنين والمقيمين بالملكة مع مختلف الهيئات والوزارات الحكومية ، وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم لعدد يزيد عن المئتان وخمسون خدمة تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الرقمية ، رامية بذلك إلي ترسيخ مفهوم الحكومة الإلكترونية وتعاوناً منها مع جهود الدولة ووزارة الصحة السعودية للحد من الاختلاط وتحقيق شروط التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا المستجدة ، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة للتحول الرقمي الشامل.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية عبر منصة أبشر

تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية احدي الخدمات الرقمية التي تقدمها مديرية الأمن العام ، حيث يستطيع المستعلم معرفة المخالفات المرورية الخاصة به أو بأحد أفراد أسرته أو من هم علي كفالته من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتم تحضير الهوية الوطنية أو الإقامة لاستخدام بياناتها.

ثم يتم الدخول إلي منصة أبشر الرقمية عبر الأنترنت.

يتم وضع اسم المستخدم وكلمة المرور علي أبشر أفراد.

يتم وضع الرمز المرسل علي الجوال في حال ما كان لديك حساب ابشر.

أما في حال لا يتم إنشاء حساب ابشر لك قبل استكمال عملية السداد.

يتم اختيار أيقونه المخالفات المرورية من داخل حساب الفرد في ابشر.

نقوم باختيار المخالفات المرورية الغير مسددة.

يتم الضغط علي زر عرض لعرض بيانات المخالفات المرورية.

يتم اختيار المخالفة التي نريد سدادها والضغط علي سداد.

معرفة تفاصيل المخالفات المرورية

من خلال منصة ابشر الرقمية تتاح للوافدين والمقيمين إمكانية معرفة تفاصيل المخالفات المرورية من اتباع الخطوات الساقة حيث يتم عرض مكان المخالفة ونوعها وقيمتها وتوقيت وقوعها ويتاح أيضاً إمكانية الاعتراض علي المخالفة وحجز موعد لدي إدارة المرور ومعرفة قيمة المخالفات من خلال مبوب المخالفات المرورية عبر منصة ابشر أفراد الرقمية، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية خدمة مجانية ويتم تقديمها عبر تطبيقات الهاتف الجوال أو من البوابة الإلكترونية للمنصة أو مراكز الخدمة الحكومية، ويتم الاستفادة من الخدمة لحظياً من أي مكان بدون وقت وقد أتاحت الوزارة بريد إلكتروني للتواصل : [email protected] ورقم هاتف ثابت خاص بالخدمة : 920020405 في أوقات عمل من السابعة والنصف صباحاً حتي الثانية والنصف ظهراً، وسداد المخالفات المرورية مرتبط باشتراطات تعديل المهنة في الإقامة لكل من الكافل والمكفول ،والفيديو التالي يوضح شرح لخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر الرقمية :