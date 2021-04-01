الساعة الذكية من آبل لقياس هشاشة مرضى القلب

ساعة ذكية من آبل لقياس هشاشة عظام مرضى القلب، أعلنت شركة آبل عن تصميمها لساعة ذكية مخصصة لمرضى القلب حيث تقوم بقياس مستوى الهشاشة لديهم في مدة أقل من ست دقائق بدلًا من زيارة الطبيب وهي ما أثارت ضجة كبيرة في المجال الطبي والتكنولوجي لمساعدة مرضى القلب والأوعية الدموية.

ساعة آبل لمرضى القلب

أوضح الدكتور سالم عبد الفتاح استشاري هشاشة العظام والروماتيزم أن ساعة آبل الذكية لمرضى القلب ساعة ووتش لها القدرة على تحديد مستوى الهشاشة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في مدة ست دقائق فقط ويقدم الفحص بكل دقة وتعتبر تلك الساعة مؤشر جيد ومناسب لمرضى القلب للتوجه للطبيب في أسرع وقت وبالتأكيد مع تطور ساعة آبل الذكية ستساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض التي لا تظهر إلا بعد فترة.

حساسية تقييم الحالات من ساعة آبل

ووفقًا لمجموعة من التصريحات المقدمة من شركة آبل عن حساسية ساعة آبل في تقييم الحالات وطريقة عمل ساعة آبل للكشف عن هشاشة العظام فهي من خلال حساسات الساعة تقيم الساعة المشي والحركة وإجراء مجموعة من الحسابات السريعة لتقديم التشخيص للتعرف على سلامة الفرد من عدمها.

وذكر الباحثون في جامعة ستانفورد أن ساعة ووتش الذكية من آبل تساعد بشكل كبير وسريع مرضى القلب والأوعية الدموية في التعرف على مستوى هشاشة العظام وذلك من خلال اختبار الم شي لمدة 6 دقائق حيث يساعد في تحديد قدرة الشخص المريض على الحركة وممارسة الرياضة.

وأوضحت أن هناك دراسة أقامتها شركة آبل شملتها ما يقرب من 110 شخص مريض بأمراض القلب وقاموا باستخدام ساعة آبل نسخة series 3 وهاتف أيفون 7 وكذلك باستخدام تطبيق VascTrac وطلبوا من المرضى المشي بشكل منتظم حتى ست دقائق ومن ثم تم مقارنة تلك الأنشطة مع نتائج عيادة الطبيب ووجد أن الساعة تمكنت من تحديد 90% من الحالات المصابة بدقة 85%.

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قياس هشاشة العظام