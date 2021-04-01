التحالف يدمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن

نقل التلفزيون السعودي عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، قوله إنه دمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن.

وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب. ويرفض الحوثيون المتحالفون مع إيران مقترحا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي.

وفي 28 مارس الماضي، أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال التحالف إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

وفي وقت سابق، اعترضت قوات التحالف طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى استمرار محاولات الميليشيات العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.