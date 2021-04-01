منظمة التجارة العالمية تهنئ مصر بمناسبة النجاح فى تعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد - شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر فى جنيف، فى الاجتماع الافتراضى، الذى عقدته الدكتورة نجوزى أوكونجو إيويلا المدير العام الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، مع سفراء المجموعة العربية، بهدف التعرف على أولويات المجموعة، فى إطار الإعداد للمؤتمر الوزارى الثانى عشر للمنظمة، المقرر عقده فى نهاية نوفمبر المقبل.





ووجهت المدير العام الجديدة فى بداية الاجتماع تهنئة خاصة للسلطات المصرية بمناسبة نجاح جهودها فى تعديل مسار سفينة الحاويات الجانحة "إيفر جيفين" فى قناة السويس، ورحبت باستئناف الحركة فى أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم، بما يبعث رسالة طمأنة للمجتمع الدولى بشأن عودة تدفق التجارة الدولية واستمرار كفاءة سلاسل التوريد العالمية. كما استعرضت المدير العام رؤيتها لاستعادة دور المنظمة على الساحة الدولية ومتطلبات الإعداد الجيد للمؤتمر الوزارى المقبل. ودار نقاش بين السفراء العرب والمدير العام الجديدة حول الموضوعات التى تمثل أولوية بالنسبة للمجموعة. فى كلمته خلال الاجتماع، أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين أهمية تعزيز دور المنظمة فى الحفاظ على الأسس التى يقوم عليها النظام التجارى متعدد الأطراف، وما يمكن أن تقوم به المنظمة فى هذه المرحلة فى إطار الاستجابة الدولية لجائحة كورونا، ودعم الجهود القائمة للتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن المقترح الذى ترعاه مصر ضمن عدد كبير من الدول، بما يسمح باستغلال القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية بهدف زيادة الإنتاج العالمى من اللقاحات اللازمة وإتاحتها للجميع. كما أشار إلى التحديات الخاصة بقضية أمن الغذاء، وسلط الضوء على أهمية مشاركة الجميع لإنجاح المؤتمر الوزارى المقبل تحت قيادة المدير العام الجديدة، مؤكداً الثقة فى رؤيتها فى دفع عمل المنظمة بما يتواكب مع تطورات الاقتصاد العالمى ويراعى مصالح جميع الدول الأعضاء.

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