تغيير الاسم في الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية، تعطي حكومة السعودية السماح لأي مواطن تغيير الاسم في الأحوال المدنية فصرحت وزارة الداخلية السعودية بأن أي مواطن يريد تغيير اسمه يجب عليه أن يلتزم بقوانين معينة حتي يتم تغيير اسمه، فأعطت الحق لمن بلغ سن الثامنة عشر أن يغير اسمه الأول، وأعطت الحق للمرأة أن تغير اسمها كما تريد بدون استشارة ولي أمرها.

كيف يتم تغيير الاسم في الأحوال المدنية

هناك شروط يجب إتباعها لتغيير الأسم، فمن يرغب بتغيير اسمه يجب أن يتبع تلك الشروط، وتغير الاسم ليس بالأمر السهل ولكن يظل الشخص شهرين أو أقل أو أكثر عندما يتم تغيير الاسم، ومن يرغب في تغيير اسمه لم يتغير فقط في الأحوال المدنية، ولكن يتغير أيضاً في مكان عمله إذا كان عامل أو في مكان دراسته، وفي حساباته البنكية، ولتغيير الاسم يجب اتباع بعض الخطوات.

تدخل علي موقع الأحوال المدنية وتقدم علي استمارة تغيير الاسم من هنا .

. ثم تقوم بمليء الاستمارة مع التدقيق في صحة البيانات.

بعد ملئ الاستمارة يتم طباعتها، ثم تتجه إلي القسم التابع للحي السكني الخاص بك وتحصل على الختم.

يجب بيان سبب الرغبة في تغيير الاسم.

ثم تذهب إلى مكتب الأحوال المدنية وتقدم له الاستمارة ومعها صورة من بطاقة الأب وبطاقة كل فرد من العائلة، الأم والأخوات إن وجد.

ثم يقوم الموظف بالمراجعة على الأوراق التي منحتها له وعرضها على اللجنة المختصة وراجعة سبب الرغبة في تغيير الاسم، ثم تخرج بقبول تغيير الاسم أو الرفض.

بعد أسبوع أو شهر سوف تعرف هل تم القبول أم لا.

بعد العلم بالقبول تذهب إلى المكتب لتستلم ملفك الشخصي.

بعد ذلك تذهب إلى القاضي ومعك اثنين شهود لتوثيق اسمك الجديد.

بعد موافقة القاضي سوف يسلمك ورقة تستخدمها في نشر اسمك الجديد والقديم في صحيفة رسمية وغير رسمية.

بعد ثلاثين يوم من نشر الخبر في الصحف تتوجه إلى مكتب الأحوال للحصول على ورقة تتوجه بها إلى مكتب المباحث الجنائية تثبت أنك خالي من القضايا الجنائية والملف الخاص بك نظيف جنائي.

بعد إثبات أن ملفك نظيف جنائياً سوف تأخذ ورقة، ثم تذهب مرة أخري لمكتب الأحوال ليتم اعتماد اسمك الجديد وتنتهي جميع الإجراءات.

بعد اعتماد الاسم سوف تتسلم ورقة هامة سوف يتم استخدامها عند تغيير اسمك في باقي المعاملات الحكومية وعند استخراج بطاقة شخصية ثانية تحمل اسمك الجديد.

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خطوات تغير الاسم على موقع الأحوال