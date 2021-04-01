عروض بنده لمدة 3 أيام تخفيضات رمضان لا تفوتها

عروض بنده لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق الأول من أبريل 2021 وحتى السبت 3 أبريل 2021 يقدم تخفيضات كبيرة على بعض السلع اليومية التي يحتاج إليها المنزل ولا يستغنى عنها، لذلك جاء شعار عروض هايبر بنده الأخير بعنوان لا تفوتها، التخفيضات كبيرة والعروض تقدم صفقة جيدة للمشتري، وهي عروض نهاية هذا الأسبوع والتي تعتبر من العروض القوية الرائعة، في هذا المقال نقدم لكم آخر عروض بنده وهايبر بنده لمدة ثلاث أيام على المواد الغذائية ومستلزمات المنزل الرئيسية من أسماك ودجاج وغيرها.

مناديل الوجه من بنده إعادة تعبئة عبوة مكونة من 10 علب × 200 منديل بسعر 32.95 ريال سعودي +1 هدية، العرض لمدة يومين فقط الخميس والجمعة.

دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء وزن 700 جرام بسعر 8.5 ريال للحبة، سعر الكرتونة 113.95 ريال سعودي العشر حبات، العرض لمدة 3 أيام خميس وجمعة وسبت.

سمك فيليه أبيض مجمد ماركة سيبلو وزن 1 كيلو جرام بسعر 17.50 ريال سعودي لمدة ثلاث ايام خميس وجمعة وسبت.

بطاطس مقلية عادي أو رفيعة وزن 1 كيلو جرام أو بطاطس ودجز وزن 750 جرام ماركة ساديا بسعر 7.5 ريال للحبة.

إلى جانب الكثير من العروض الأسبوعية التي يمكن أن تجدوها في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، تجدون كذلك مهرجان اللحوم بأسعار مناسبة للجميع مع وجود تخفيضات أخرى داخل الفروع.

عروض بنده لمدة 3 أيام

وتتميز فروع هايبر بنده بالحرص على التعقيم أو اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر لكل العملاء حماية من فيروس كورونا كوفيد 19، وأنصح عملائها بتطبيق التباعد وارتداء الكمامات، وفي الأسابيع القادمة سوف يتم تطعيم كل العاملين بالفروع، إليكم الآن أحدث العروض.