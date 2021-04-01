قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب يصل لـ500 ألف ريال بأسهل الإجراءات الشركة السعودية للتمويل

قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل وهي من الشركات الرائدة في مجال الحلول التمويلية بصورة مبسطة تشمل الأفراد والأعمال، بأقساط تناسب إمكانياتك ودخلك الشهري، حيث تقدم الشركة القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للنساء والرجال والشركات المتوسطة والصغيرة يبدأ القرض الشخصي من 10 آلاف ريال سعودي مع إمكانية اختيار فترات السداد المناسبة بالإضافة إلى أن القروض المتاحة تشمل السعوديين والمقيمين في القطاع العام والخاص، مع توفير أسهل الإجراءات وأبسط الشروط من أجل تسهيل الحصول على المال لتلبية الاحتياجات الهامة لديك وتحقيق طموحاتك في الحياة، أو لعمل مشروع ورفع المعيشة بعدة طرق مختلفة التي أساسها المال.

قرض شركة السعودية للتمويل

تعطي هذه الشركة التمويل (إسلامي) مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، لكي تكون مطمئن وأنت تحصل على المال، من ناحية أخرى تقدم الشركة مميزات كثيرة تشمل تمويل السعوديين والمقيمين من خلال قرض بدون تحويل الراتب ولا تطلب كفيل غارم وهذا ما يسهل الأمر كثيراً على العملاء من ناحية الحصول على المبالغ التي يحتاجون إليها دون تعقيد سواء الإجراءات أو الشروط والمستندات المطلوبة، بل على العكس فهي توفر عدة مزايا على النحو التالي:-

طريقة الحصول على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب

الشروط/

لا يقل العمر عن 21 سنة.

فترة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للسعوديين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي و6 أشهر للقطاع المصرفي وسنة للقطاع الخاص والمقيمين.

المستندات المطلوبة /

كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 أشهر ماضية.

أصل وصورة من بطاقة الهوية / الإقامة سارية المفعول.

تعريف بالراتب من جهة العمل.