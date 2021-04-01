أخبار اليمن : الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياتهاستقر الدولار قرب أعلى مستوياته مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار استقر مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.239 جرى تداول العملة الأمريكية عند 110.74 ينات.

كما جرى تداول اليورو عند 1.1722 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند 1.1704 دولار.

وفي سوق الأصول المشفرة حافظت بتكوين على ارتفاعها على مدى عدة أيام فائتة ليجري تداولها عند 59 ألفاً و160 دولاراً.