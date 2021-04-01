الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته
استقر الدولار قرب أعلى مستوياته مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم.
وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار استقر مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 93.239 جرى تداول العملة الأمريكية عند 110.74 ينات.
كما جرى تداول اليورو عند 1.1722 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر تقريباً عند 1.1704 دولار.
وفي سوق الأصول المشفرة حافظت بتكوين على ارتفاعها على مدى عدة أيام فائتة ليجري تداولها عند 59 ألفاً و160 دولاراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.