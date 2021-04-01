الفنان نزار السليماني: عالمية الدراما الخليجية تبدأ بالتعاون

يكثف نجوم الدراما السعودية جهودهم هذه الأيام لتصوير أعمال موسم الدراما الرمضانية، والمفاجأة أن بعضها لا يقتصر على نجوم المملكة، بل يضم فنانين من السعودية ومصر وبلدان أخرى، كما في مسلسل "اختراق 2" الذي يرصد الآثار السلبية للعنف والإرهاب على المجتمعات العربية، ويتم تصويره ما بين مصر والسعودية وبمشاركة نجوم من البلدين.

وفي هذا الشأن يقول الفنان السعودي نزار السليماني في تصريحات خاصة لـ"موقع دوت الخليج": أشارك هذا العام في بطولة عملين أولهما مسلسل "اختراق 2" وهو عمل مشترك بنجوم سعوديين ومصريين وعرب ومن الغرب أيضًا منهم طلال السدر، محمد العيسى، مها منصور، وائل عبدالعزيز، أحمد عيد، مي سليم، حسن عيد، نضال نجم، تأليف محمود حمدان وإنتاج طلال السدر وإخراج أحمد حسن.

اختراق 2 وسنوات الحب والرحيل

أضاف السليماني: سيعرض مسلسل "اختراق 2" على قناة SBC السعودية الفضائية، وأجسد من خلاله دور (حمدون) وهو أحد الشخصيات السعودية الأساسية في المسلسل، وأطل من خلاله في قالب جديد عن كل الأعمال التي قدمتها خاصة أن الدور محوري في الأحداث.

وتابع قائلاً: أما العمل الثاني الذي أشارك به في السباق الدرامي الرمضاني فهو مسلسل (سنوات الحب والرحيل)، ويضم نجومًا سعوديين وعرب وأتراك أيضاً منهم الفنان القدير محمد بخش والفنان مجدي القاضي وإخراج الليث حجو بديلاً عن المخرج الراحل حاتم علي.

وعن تفاصيل دوره في المسلسل يقول السليماني لـ"موقع دوت الخليج": العمل يدور في حقبة زمنية قديمة وأجسد من خلاله دور الشيخ ذياب أحد شيوخ قبائل المدينة المنورة، وهو من الشخصيات المحورية في العمل، أيضًا يقدمني المسلسل بصورة مختلفة تماماً عن كل الأعمال التي قدمتها من قبل وأتمنى أن ينال العملين استحسان الجميع.

الدراما العربية ستصل للعالمية بالتعاون المشترك

وعبر نزار السليماني عن سعادته بالعملين لأنهما يشهدان تعاونًا فنيًا بين نجوم عرب من أكثر من بلد، مؤكدًا أن التعاون العربي في مجال الفن هو حلم شخصي بدأ يتحقق، مشددًا على أن الخروج بالدراما العربية من نطاق المحلية إلى العالمية لن يتحقق إلا بالتعاون بين الجميع، والإيمان برسالة الفن السامية.

وحول طبيعة علاقته مع النجوم المصريين، أكد أن الغالبية متعاونة وحريصة على تبادل الخبرات.

وعن رأيه في الدراما الخليجية، قال: أنا لست مخولاً لتقييم الدراما الخليجية، لكن لدي أمل بأن تسيير نحو الأفضل، ولن يحدث ذلك إلا إذا تم وضع أسس واضحة لصناع الدراما من حيث انتهى الأولون، حتى تمضي إلى الأمام، واعتقد أن هذا الأمر بدأ يتحقق بالفعل خاصة بعد كسر نطاق المحلية ودخول نجوم عرب في الدراما الخليجية.

سيدة البحار.. قالب فانتازي

وعن تقييمه للفيلم السعودي "سيدة البحار" وترشيحه لإحدى جوائز الأوسكار قال السليماني: الفيلم تجربة سعودية بقالب فانتازي، لكن ترشيحه لجائزة أوسكار لا يعني أنه سيقتنص الجائزة بالفعل، إلا أنه خطوة في طريق الألف ميل.

وختم الفنان السعودي نزار السليماني تصريحه عن الجديد، مؤكدًا: تم ترشيحي لفيلم تاريخي مشترك، وأيضًا عمل تلفزيوني مصري بلون جديد، وسيتم البدء فيهما بإذن الله بعد العيد.