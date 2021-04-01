جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أوضح البنتاجون "خطتنا لإعادة توزيع قواتنا فى العالم مرهونة بعناصر متعددة". وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الخميس، بأن الرئيس جو بايدن أمر البنتاجون بالبدء بسحب بعض القوات التى نشرتها واشنطن فى منطقة الخليج. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكرى الأمريكى فى المنطقة قيد الدراسة حاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون تعليقا على سحب قوات من الخليج: نعيد نشر قواتنا بناء على التهديدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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