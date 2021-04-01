جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة أن "إيران نصبت مجموعتين من أجهزة الطرد المركزى المتطورة فى نطنز وبدأت عمليات تخصيب لليورانيوم فى سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزى". وكان المدير العام رافائيل جروسى أعلن في وقت سابق أن الوكالة تعتزم إطلاق "حوار فنى" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.