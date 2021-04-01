ماكرون يرحب بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ناقشا فيه التحديات البيئية التى يواجهها العالم، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" تناول الاتصال، ما تضمنه إعلان مبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من مبادرات نوعية لمواجهة هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة. وأوضحت الوكالة أنه تم التأكيد على أن هذه المبادرة تعتبر أحد أكثر المبادرات العالمية طموحا من حيث إصلاح الأراضى المتدهورة وخفض معدلات الكربون. وأبدى ماكرون ترحيبه بالمبادرات واهتمام بلاده ببذل ما يمكن من جهود لدعم هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

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