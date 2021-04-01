بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسة مرتبطة بالعسكريين فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس عن فرض عقوبات على مؤسسة فى ميانمار على صلة بالعسكريين الذين وصلوا إلى الحكم فى البلاد نتيجة للانقلاب الذى وقع مطلع فبراير الماضى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكد وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، فى بيان له أن العقوبات الجديدة التى تدخل حيز التنفيذ فورا تطال "الشركة الاقتصادية الميانمارية" (MEC)، محملا إياها المسؤولية عن التورط فى مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان من خلال تمويل العسكريين والتعاون مع كبار المسؤولين فى الجيش. وتقضى العقوبات بتجميد أصول MEC وحظر تمويل هذه الشركة والمؤسسات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها، بالإضافة إلى حظر تقديم أى موارد اقتصادية إليها. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتى بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البريطانية عن تقديم تمويل إضافى لتعزيز "آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار" (IIMM) الرامية لجمع أدلة على ارتكاب مخالفات حقوقية خطيرة فى هذه البلاد بهدف استخدامها فى المستقبل فى محاكمات جنائية محتملة.

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