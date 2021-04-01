موعد نزول المكرمة الملكية 1442 الضمان الاجتماعي

موعد نزول المكرمة الملكية 1442 هو أكثر ما يتم التساؤل عليه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية خاصة بسبب قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أن المكرمة الملكية 2021 يتم صرفها عادة قبل شهر رمضان المبارك لتساعد بعض الأسر على شراء احتياجاتهم التي تؤمن لهم معيشة آمنة طوال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد نزول المكرمة الملكية 1442.

موعد نزول المكرمة الملكية 1442

لم يتم تحديد موعد نزول المكرمة الملكية 1442 حتى الآن ولكن وفقًا لما يتم كل عام فإن من المفترض أن يتم صرف مكرمة الملك سلمان قبل حلول شهر رمضان للعام الهجري 1442، لذا فإنه كان من المتوقع ان يتم صرفها عقب صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2021، ولذا فإنه من الممكن أن يتم البدء في صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان وبالتزامن مع صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد لشهر أبريل 2021.

المكرمة الملكية 2021

تعد المكرمة الملكية أو مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساعدة مالية تقدم من خادم الحرمين الشريفين لعدد كبير من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والتي تساعدهم على توفير مستلزماتهم الضرورية خلال الشهر المعظم، وبالتالي من خلال هذه المساعدات يتم رفع الكفاءة الإنفاقية، وقد تم في العام الماضي صرف ما قيمته تقريبًا مليار وستمائة مليون ريال سعودي للمساعدات، وقد تختلف هذه القيمة هذا العام ومن المتوقع أن تزيد العام الماضي ويتم تحديد هذه القيمة وفق الأوامر الملكية المصدرة من جلالة الملك.

مكرمة ملكية للضمان

بناء على الأوامر الصادر من الملك سلمان فإن قيمة المكرمة تكون 1000 ريال سعودي لمستفيد الضمان، وكذلك يتم صرف مبلغ 500 ريال سعودي للشخص التابع للمستفيد، كما تم التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين لضمان نزول المعاش والمكرمة على الحسابات الخاصة بهم، ونظرًا للمعلومات المتضاربة حول مواعيد صرف المكرمة الملكية فإنه من المتوقع أن يتم صرف المكرمة في أولي أيام شهر رمضان المبارك أو خلال العشر الأواخر كعيدية للمستفيدين لعيد الفطر المبارك.