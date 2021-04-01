البنك الأهلي السعودي ينطلق رسمياً اليوم الأول من أبريل الجاري

البنك الأهلي السعودي هو المسمي الجديد الذي تم إطلاقه اليوم ألأول من أبريل للعام الحالي 2021 ميلادية، بدلاً من البنك الأهلي التجاري وذلك بعد أن تم الإدماج بينه وبين مجموعة سامبا المالية بشكل رسمي، وذلك لتأسيس عملاق مصرفي وطني وقوة مالية إقليميه، وبالرغم من الإعلان عن الاندماج القانوني بين البنك ومؤسسة سامبا المالية إلا انه تم الإعلان عن استمرار عمل كل بنك بالعمل بالطريقة السابقة حتي يتم استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل، لذا سوف يصبح التعامل مع العملاء كما كان دون الحاجة إلي القلق من مواجهه أي مشاكل في الخدمات المصرفية، كما تم الإشارة إلي انه في حالة وجود أي تحديثات علي الخدمات أو المنتجات أو طلب من البنك بتنفيذ أي إجراء خاص بالعميل، فسوف يقوم ابنك بتوفير الوقت الكافي للعميل حتي يتمكن من إتمام أي لإجراء يرغب به.

البنك الأهلي السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي برنامج المكافآت لك ،ويعد البنك الأهلي هو من أكبر وأهم المؤسسات المالية التي توجد في المملكة وذلك وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، وتصل أصول البنك إلي ما يقرب من 896 مليار ريال إي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي، ويصل صافي ربح المجمع إلي ما يقرب من 15.6 مليار ريال أي ما يعادل 4.2 مليار دولار أمريكي، لذا يتمكن البنك من تمويل خطط التنمية الاقتصادية بشكل كبير،ة العمل علي توسيع نطاق الأعمال مما يعمل علي تحقيق كفاءة وخبرات لكلاً من الفريق الإداري والموظفين مما يعمل علي تحقيق رؤية أهداف المملكة 2030 .

البنك الأهلي وزيادة راس المال

بعد أن تم الموافقة علي زيادة راس المال من 30 مليار ريال إلي 44.78 مليار ريال سعودي من قبل هيئة السوق المالية، فقد تم الإشارة إلي انه سوف يحصل المساهمين في مجموعة سامبا المالية من .739 سهم عادي في البنك الأهلي عن كل سهم عادي يمتلكه العميل في مجموعة سامبا المالية،واليوم الأول من أبريل وبعد إطلاق البنك الجديد فقد تم إلغاء إدراج اسهم مجموعة سامبا المالية في الأسواق، كما تم نقل جميع أصولها وديونها وعملياتها إلي البنك الأهلي والذي اعلن علي انه سوف يتم جميع العقود المبرمة سابقاً من قبل مجموعة سامبا.