برنامج شريك السعودي ومزاياه للشركات الكبرى

برنامج شريك السعودي ومزاياه، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس برنامج شريك الذي يعمل على تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص التابعة للشركات المحلية، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم تقدم وازدهار الدولة، وكان ذلك في إطار اجتماعه إلكترونياً مع عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى بالمملكة، وأكد ولي العهد أن البرنامج سيقدم خدمات عدة لشركات القطاع الخاص.

أهداف ومزايا برنامج شريك السعودي

بعد تدشين برنامج شريك السعودي، يرغب العديد من أصحاب الشركات الخاصة في معرفة أهداف ومزايا البرنامج، والتي تتمثل في السطور التالية كالاتي:

تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى لها الدولة في إطار رؤيتها لعام 2030، وتوفير المئات من الوظائف الجديدة.

سيوفر البرنامج العديد من المجالات لخدمة جميع الشركات، وبالتالي رفع حجم الاستثمار.

ضخ ما يقرب من 4 تريليون ريال سعودي خلال العشر سنوات القادمة في إطار استراتيجية الاستثمار.

مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق الأهداف الاستثمارية التي تسعى إليها.

تسريع عملية الاستثمار لتصل إلى 5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030.

الرغبة في تحقيق تقدم أكبر بين اقتصاديات العالم، للانتقال من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر.

يتميز البرنامج بوجود معايير وخيارات مختلفة للشركات الكبرى، والذي يمكنها من الحصول على الدعم.

مدى استفادة الشركات الكبرى من برنامج شريك

حتى يمكن للشركات الكبيرة الاستفادة من برنامج شريك السعودي، لابد من إثبات قدرتها على استثمار 20 مليار ريال سعودي على الأقل خلال العقد القادم، وأن تثبت قدرتها على استثمار 400 مليون ريال سعودي حيال كل مشروع إضافي، وسيتم صرف القروض أو الدعم للشركة بعد التفاوض بين الطرفين وحسب حاجة الشركة.