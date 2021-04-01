رابط نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية ووظائف الدفاع المدني أبشر توظيف أسماء الرجال المرشحين

رابط نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية عبر أبشر التوظيف، يتذايد البحث عن أسماء المقبولين مبدئياً على وظائف “وكيل رقيب، عريف، جندي أول”، التي كان قد أعلن عن التقديم عليها الفترة السابقة وأعلن اليوم الخميس الأول من أبريل عن أسماء المقبولين مبدئياً للوظائف العسكرية في الدفاع المدني، عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، ودعت المقبولين للحضور للمقابلات الشخصية المحددة لهم وطالبتهم بالحضور، وتجهيز بعض المستندات الخاصة بالمراجعة والمطابقة للطلبات المقدمة من قبل المترشحين.

رابط نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية

يتم الدخول على رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، والاستعلام عن الأسماء المقبولة بعد تحديد اسم الوظيفة المتقدم لها المستعلم.

الدخول على رابط أبشر التوظيف وزارة الداخلية. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للتحقق من الشخصية. تحديد الوظيفة المراد الاستعلام عنها والتي قدمت عليها. الضغط على زر استعلام عن النتائج سوف يظهر جميع الأسماء المترشحة.

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول مع أحضار عدد 2 صورة منها.

طباعة نموزج المراجعة من خلال موقع أبشر أحضارة عند المراجعة.

أحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي المسجل في طلب التقديم مع عدد 3صورة منه وتكون مصدقة من الجهة المختصة مع صورة السجل الأكاديمي.

|أحضار عدد 8 صور مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء مكشوفة الرأس مع كتابة رقم طلب الدفاع المدني خلف الصورة.

يجب تحميل تطبيق توكلنا عند الحضور للمقابلة الشخصية.

يجب الالتزام بالحضور في الموعد والوقت المحدد من قبل اللجنة.

يجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من لبس الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي عند حضور المقابلة.

موقع لجنة القبول في مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي بالعاصمة الرياض حي الحزم.

طريقة الاستعلام عن أـسماء المترشحين للوظائفالتعليمات والمستندات المطلوبة عند المقابلةرابط نتائج القبول لوظائف وزارة الداخلية

يمكن لجميع المتقدمين على الوظائف العسكرية الدخول على رابط أبشر توظيف، وتحرص وزارة الداخلية على أنتقاء أكفأ الأفراد من حيث السيرة الذاتية ومستوى اللياقة البدنية، لكي يتحمل العمل الشاق الموكل ألية وهو توفير الحماية اللازمة وقت السلم والحرب، وتعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على الحد من الخسائر.