أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل ثابت سعد الغزالي

نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل ثابت سعد الغزاليبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ المناضل ثابت سعد قاسم الغزالي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي.

وأشاد لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد ثابت سعد واخوانه مثنى وحسين وصالح ومطيع وباقي أفراد الأسرة، بالأدوار والمواقف الوطنية للفقيد الغزالي الذي يعد أحد أبطال الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، ورجالات الوطن المخلصين الذين بذلوا حياتهم من أجل خير الوطن والانتصار للثورة وأهدافها النبيلة.

ولفت الدكتور لبوزة إلى أن الفقيد كان احد الشخصيات المؤسسة للمؤتمر الشعبي العام بمديريات ردفان الاربع محافظة لحج، وله دور كبير في بناء وتطوير المؤتمر، علاوة على نهجه الأخلاقي في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات على مستوى المحافظة.

واعتبر رحيل الفقيد الغزالي خسارة كبيرة على الوطن والمؤتمر الشعبي العام والقبيلة والمجتمع اليمني.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في برقيته عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام لعائلة الفقيد وكل آل الغزالي وجميع قيادات المؤتمر وأبناء ردفان كافة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"