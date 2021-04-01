فيديو.. قارب صغير يصطدم بيخت ملياردير روسي

رصد مقطع فيديو، انتشر على المواقع الاجتماعية، لحظة اصطدام عائلة وهي على متن قاربها الشراعي الصغير بيخت فخم يعود لملياردير روسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني إن القارب الشراعي يبلغ طوله نحو 6 أمتار، أما سفينة الملياردير الروسي الضخمة، فطولها يناهز الـ145 مترا، وتبلغ قيمتها 360 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح المصدر أن اليخت يعود لرجل الأعمال الروسي أندريه ميلينشينكو، مشيرا إلى أنه كان راسيا قبالة منطقة غاليسيا في إسبانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت العائلة الصغيرة على متن قاربها الشراعي ترغب في إلقاء نظرة من بعيد على اليخت، لكن الرياح والأمواج دفعتهم في اتجاه السفينة الضخمة، مما تسبب في خدش طوله عدة أمتار.

وتظهر اللقطات أطفالا على متن القارب وهم يصرخون في وجه والدهم باللغة الإسبانية، بينما يعمل الأخير على تشغيل المحرك الاحتياطي.

وفي نهاية المطاف، نجح الأب في تشغيل المحرك وقاد القارب بعيدا عن السفينة.

يشار إلى أن القارب الضخم مملوك لرجل الصناعة الروسي ميلنيشنكو، البالغ من العمر 48 عاما، والذي تقدر ثروته، من قبل "فوربس"، بـ17.9 مليار دولار.