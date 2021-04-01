شريهان تعود إلى الشاشة في رمضان.. تعرف على التفاصيل

بعد غياب عن الشاشة امتد لنحو 20 عاما.. تعود الفنانة شريهان إلى شاشة رمضان هذا العام من خلال إعلان لإحدى شركات الهاتف المحمول في مصر بأداء غنائي استعراضي ضخم تستعيد فيه النجمة المصرية ذكريات الثمانينيات وفوازير رمضان التي كانت أحد أيقوناتها.. ويحتوي الإعلان على عدة رقصات واستعراضات للفنانة من تصوير أحمد المرسي وإنتاج فني لمحمد حلمي وإخراج محمد شاكر خضير.

وقال مصدر مطلع من فريق عمل الإعلان في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج" إن الإعلان سيتم عرضه في شكل استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في الثمانينيات.

وأضاف: تم التعاقد مع إحدى الفرق الفنية الأوربية وهي الفرقة الاستعراضية التي قامت بعمل استعراضات العرض المسرحي "كوكو شانيل" بقيادة المدرب الاستعراضي هاني أباظة.

ولفت المصدر إلى أن تحضيرات الإعلان استغرقت نحو 20 يومًا منها 8 أيام تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة باستديو عمر الشريف، وتم التصوير الخارجي في شارع عماد الدين بالمدينة نفسها، وتم الانتهاء من تصوير الإعلان بالكامل قبل خمسة أيام.

أغنية بصوت شيريهان

وتابع المصدر في فريق العمل والذي فضل عدم ذكر اسمه: الإعلان يضم عددًا من الاستعراضات وأغنية بصوت الفنانة شيريهان ومعها فنان شاب يقول "الإنترو" فقط.

وكان من المحتمل عودة شريهان للمسرح مجددًا بمسرحية "كوكو شانيل"، إنتاج العدل جروب وإخراج هادي الباجوري، من خلال عدد من الورش التمثيلية لكنها لم تخرج للنور حتى هذه اللحظة.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنانة شيريهان الفنية كانت مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2002 بفيلم" العشق والدم" من تأليف بسيوني عثمان وإخراج أشرف فهمي.