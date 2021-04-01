البرلمان العربى: نرفض سياسة الأمر الواقع التى تتبعها إثيوبيا بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى دعم البرلمان العربى الكامل للحق المصرى والسودانى فى الحفاظ على حصتهما فى مياه نهر النيل، مشددًا على رفض البرلمان العربى القاطع لفرض سياسة الأمر الواقع التى يتبناها الجانب الإثيوبى.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال مشاركة "العسومى" فى المحاضرة التى نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربى بعنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية فى الحوار والتسويات السلمية للنزاعات الدولية"، وذلك عبر الاتصال المرئى. وأوضح العسومى أن قضية سد النهضة ترتبط مباشرةً بالأمن القومى العربى الذى يرتكز على الأمن القومى المصرى لكونها ركيزة أساسية لأمن استقرار المنطقة، مشيدًا فى الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التى تقودها مصر فى إدارة هذه الأزمة. بدوره طالب وزير الدولة المصرى السابق للمجالس النيابية والشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب بضرورة وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال الجامعة العربية، معربًا عن تطلعه لأن يخرج من الجامعة قرار شديد وحاسم حول ضرورة احترام قواعد الأنهار الدولية وعدم الإضرار بمصالح الآخرين. كما أعرب الدكتور شهاب عن تفاؤله بالدور الذى يلعبه البرلمان العربى فى دعم الجهود المصرية فى هذه الأزمة، كونه منظمة تعبّر عن جميع البرلمانات العربية التى تمثل الشعوب العربية.

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