اجتماع استثنائى للحكومة الكويتية وقرارات جديدة بشأن كورونا وشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء الكويتى، اجتماعا استثنائيا، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة التداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وإعلان قرارات جديدة فى هذا الشأن.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه بلغ مجمل حالات الإصابة منذ بداية الجائحة وحتى يوم أمس عدد 232.103 حالات إصابة بنسبة بلغت 13.97 بالمئة، كما بلغ إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج 14.210 حالات بنسبة شفاء بلغت 96.3 بالمئة، وعدد (241) حالة تتلقى العلاج فى العناية المركزة فى حين بلغ عدد الوفيات 1313 حالة وفاة.

وأضاف الدكتو أحمد ناصر الصباح، أن مجلس الوزراء قرر، الاستمرار فى تطبيق حظر التجول الجزئى فى البلاد اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 8/4/2021 على أن يبدأ الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى وذلك حتى صباح يوم الخميس الموافق 22/4/2021 وسوف يتم مراجعة هذا القرار فى حينه وبعد إعادة تقييم الوضع الوبائى فى البلاد.

كما قرر المجلس، السماح أثناء فترة الحظر الجزئى خلال شهر رمضان المبارك بالتالى:

1- خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهى ومراكز تسويق الغذاء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثالثة صباحا.

2- من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشى داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

‌3- التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتى، استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (123/أولا/1) بتاريخ 22/2/2021 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، بحيث يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية:- المواطنون أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية كما يسمح أيضا لمرافقيهم من العمالة المنزلية، وكذلك السماح بالخروج للمقيمين فى البلاد (المغادرة فقط)".