5 دول تناقش الاتفاق النووى مع إيران غدا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران قررت عقد اجتماع عبر الانترنت، غدا الجمعة، لبحث الاتفاق النووى.





كما سيناقش الاجتماع "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وفق ما جاء فى بيان للاتحاد الأوروبى. وأعلنت وكالة الطاقة الذرية أن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم فى منشأة نطنز وذلك فى انتهاك جديد للاتفاق النووى". وذكرت الوكالة، فى وقت سابق اليوم الخميس، أن "إيران نصبت مجموعتين من أجهزة الطرد المركزى المتطورة فى نطنز وبدأت عمليات تخصيب لليورانيوم فى سلسلة متطورة من 174 جهاز طرد مركزى". وكان المدير العام رافائيل جروسى أعلن فى وقت سابق أن الوكالة تعتزم إطلاق "حوار فنى" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووى.

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