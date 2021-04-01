رغم مناشدات الحكومة .. مدريد توقف عمليات التطعيم ضد كورونا خلال عيد الفصح

أوقفت منطقة مدريد الإسبانية تطعيمات كورنا بالمراكز الصحية لمدة 4 أيام حتى يتمكن الطاقم الطبي من الراحة خلال عطلة عيد الفصح، رغم مناشدات الحكومة بعدم وقف جهود مكافحة الفيروس.

وجاء توقف عمليات التلقيح بمدريد في الوقت الذي تسارع فيه الدولة لتعويض الوقت الضائع في خطتها الوطنية للتحصين بسبب نقص الإمدادات.

وحثت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، الأسبوع الماضي السلطات الإقليمية على الاستمرار في التطعيم خلال عطلة عيد الفصح، قائلة إنه من المهم للغاية مواصلة برنامج التطعيم.

وردا على انتقادات من معارضين سياسيين، والتي جاءت قبل حوالي شهر من الانتخابات الإقليمية، قالت حكومة مدريد الإقليمية إن مراكزها الصحية كثفت التطعيمات في وقت سابق من هذا الأسبوع لتعويض التوقف في عيد الفصح.

وكان يوم الخميس، المعروف أيضا باسم خميس العهد المقدس للكاثوليك، عطلة رسمية في منطقة مدريد، وظلت مراكزها الصحية التي تلقح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والذين لا يستطيعون رعاية أنفسهم، مغلقة حيث سيعاد فتحها يوم الاثنين.