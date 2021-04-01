آلية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 ومسابقة تبرمج وخطوات رفع الواجب على مدرستي schools.madrasati.sa

شهد محرك جوجل استقصاءاً مستمراً حول التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442 هجرياً من قبل طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية بداية من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية، حيث تضع وزارة التربية آليات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية واستمرار التحصل الدراسي عن طريق التعليم عن بعد، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نتيجة لوباء كورونا المستجد، فمن المفترض أن يلتقي الطلاب دروسهم التعليمية على تلك المنصة وتكون حلقة وصل بين المعلم وتلاميذه في المراحل التعليمية المختلفة، لذلك سوف نستعرض رابط منصة مدرستي الإلكترونية الذي تم تفعيله مؤخراً.

التسجيل في منصة مدرستي التعليمية 1442

تطور الحكومة السعودية الكثير من الخدمات طبقاً لرؤية 2030م، وتعد المنظومة التعليمية واحدة من أهم هذه الخدمات المقدمة للشعب السعودي، حيث أطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية وأبرزها منصة مدرستي التعليمية السعودية التي يتم استعراض الدروس والحصص عليها ليشاهدها الطلاب إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والإلتقاء مع بعضهم البعض لمنع التزاحم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم واستكمال التحصيل الدراسي بدون أي أضرار.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكن التسجيل عبر منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

النقر على رابط المنصة الإلكترونية . تعبئة اسم المستخدم وكلمة السر. ثم يتم النقر على زر تسجيل الدخول إلى المنصة. يليها خطوة الاختيار من بين الدروس والحصص ليختار منها الطالب ما يريد أن يتابعه.

منصة مدرستي الواجبات

يمكن للطلاب رفع الواجبات المنزلية عبر موقع مدرستي التعليمي من خلال اتباع الآلية التالية:

في البداية لابد من التسجيل في المنصة بالطريقة المذكورة سالفاً.

النقر على زر خانة التقارير.

تعبئة البيانات المطلوبة من اسم الطالب وصفه الدراسي.

التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

استكمالاً لتطوير الحكومة للمنظومة التعليمية وابتكار وسائل وآليات ترفع بها مستوى الاستيعاب لدى الطلاب من ناحية، وتقوي مهاراتهم وتنميها من ناحية آخرى، ولذلك لابد من اتباع خطوات التسجيل في مسابقة تبرمج مدرستي لتعليم مهارات البرمجة والتقنية للطلاب، وذلك من خلال الدخول لموقع العودة إلى المدارس ثم الضغط مسابقة مدرستي، ثم تنزيل ماين كرافت الاصدار التعليمي، واستكمال المطلوب منك بعد التسجيل بحسابك الخاص.