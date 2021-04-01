مسابقة مدرستي تبرمج وطريقة التسجيل في المسابقة

مسابقة مدرستي تبرمج هي مسابقة قد تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كما أعلنت الوزارة أن تلك المسابقة سوف يتم تقسيمها إلي مرحلتين مختلفتين ،حيث يتم إطلاق المرحلة الأولي خلال الفصل الدراسي الحالي، وتتضمن تلك المرحلة المشاركة الفعالة بين كلاً من الطلبة و الطالبات والمعلمين، علي أن تبدأ المرحلة الثانية بداية مع الفصل الدراسي الثاني ولكن يشترط في هذه المرحلة اجتياز جميع التحديات التي تواجه الطلبة والطالبات أثناء المرحلة الأولي، ومن المعروف انه قد تم إطلاق تلك المسابقة من قبل وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، والهدف منها هو مواكبة التطورات التي تحدث في العالم ،وذلك حرصا من حكومة المملكة العربية السعودية من التطورات العالمية مما يعمل علي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. مسابقة مدرستي تبرمج وطريقة التسجيل مسابقة مدرستي تبرمج وطريقة التسجيل حتي تتثني للطلاب إنشاء حساب علي موقع العودة للمدارس التابع لمنصة مدرستي التعليمية فيجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: الدخول علي الموقع الرسمي لموقع العودة إلي المدارس.

من خلال الصفحة الرئيسية يتم الضغط علي أيقونة” تسجيل جديد”.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

يجب عليك كتابة رقم الجوال الخاص بك مع التأكد من كتابته بشكل صحيح.

يجب عليك كتابة رم التحقق الذي يظهر أمامك.

سوف يتم إرسال رسالة بها كود مؤقت يجب كتابته بشكل صحيح.

الضغط علي تأكيد الحساب.

يجب عليك الدخول إلي موقع ماين كرافت النسخة التعليمية .

يجب التسجيل علي حساب منصة مدرستي التعليمية السعودي. مسابقة مدرستي تبرمج وأهدافها مسابقة مدرستي تبرمج وأهدافها قد تم إطلاق مسابقة مدرستي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت للعمل علي إيحاد الروح الابداعية و التنافسية بين الطلاب في عالم التقنية و البرمجة كما تعمل علي وجود منافسة محلية ودولية، وتتطلع الوزارة إلي تحقيق الأهداف التالية: بناء الطلاقة الرقمية للعمل علي إنشاء مستقبل رقمي فعال.

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