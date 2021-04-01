هل نسيت الرقم السري لأبشر وغيرت رقم الجوال، في هذا المقال سوف أقوم بشرح طريقة أسترجاع حسابك في أبشر، تمثل بوابة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، والتي يعتمد عليها عدد عظيم من المدنيين أبناء السعودية وايضا الوافدين للعمل بالمملكة والمقيمين بأراضيها، في إنجاز مئات الخدمات إلكترونيا من البيت دون الاحتياج للذهاب للمكاتب الرسمية للاستحواذ على الخدمة، ويحتاج القلة في بعض الأحيان إلى تحويل رقم الموبايل الذي تم به تأسيس حساب أبشر لرقم أحدث، وعن طريق سطور ذلك الموضوع نوضح لكم أسلوب وكيفية تغيير رقم هاتف محمول حساب أبشر.

يشترط للاستفادة من خدمات أبشر المتنوعة، أن يكون المدني أو الساكن مسجل بالفعل على المنصة، ويعتبر رقم هاتف محمول ذو الحساب من المعلومات الضروري إدخالها للتحاق في أبشر، ويجب أن يقتصر ذلك الرقم على حساب فرد لاغير، إذ غير ممكن استعماله لحسابين مختلفين، حتى لا يتعرض واحد من الحسابين للحذف من قِبل وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية.

ومن الممكن للمواطن السعودي أو الوافد الساكن بأراضي المملكة تحويل رقم موبايل حسابه المختص على منصة أبشر عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الأساسي والموثق والرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

الان انتقل وسجل الدخول،الان اكتب جميع البيانات بالخانات المختصة لها.

سوف يتم نقلك إلي الصفحة المطلوبة،قم بالدخول علي الخدمة الذاتية

اختر تبديل رقم الجوال، وسيعرض لك الموقع الرقم المستعمل في ذلك الحساب، قم بمبادلة الرقم بآخر.

في الخاتمة سيرسل لك الموقع رسالة كتابية على رقم الموبايل الجديد الذي تم إدخاله لتأكيد التحويل.

كانت هذه الخطوات البسيطة تناولنا فيها طريقة أستبدال رقم الجوال الخاص بنا في موقع أبشر.