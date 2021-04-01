أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عوض علي ياسر

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عوض علي ياسربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عوض علي ياسر شيخ عام قبيلة رعفيت محافظة المهرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

واشاد أبوراس في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد عوض علي ياسر وإخوانه، والشيخ محسن علي ياسر عضو مجلس الشورى، وكافة آل ياسر ومشائخ وأعيان وأبناء قبائل المهرة، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وعطائه الاجتماعي الزاخر بالأعمال الخيرة وإصلاح ذات البين على مستوى المهرة كافة وخدمة المجتمع والسكينة العامة.

وأكد الشيخ صادق أن المهرة خاصة والوطن عامة فقدا برحيله مناضلاً كبيراً مخلصاً لوطنه وقضاياه العادلة وشخصية وطنية واجتماعية كان لها حضورها وأدوارها المشهودة على المستويين المحلي والوطني.

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة لاسرة الفقيد وكافة آل ياسر وجميع أبناء محافظة المهرة، برحيل هذه الهامة الوطنية الكبيرة..

سائلاً المولى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون “.