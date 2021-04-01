وقال جونسون فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مراجعة العنصرية بتكليف من حكومته كانت محفزة، لكن البلاد بحاجة لبذل المزيد للتعامل مع العنصرية.
وأضاف قائلا: "هناك قضايا خطيرة للغاية يواجهها مجتمعنا تتعلق بالعنصرية والتى نحتاج إلى معالجتها.. وعلينا بذل المزيد من الجهد لإصلاحها، ونحتاج إلى فهم خطورة المشكلة".
ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطانى، مسألة ربط استقالة المستشار صامويل كاسومو بتسريبات التقرير المستقل عن العنصرية فى المجتمع البريطانى، أمس الأربعاء.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أن استقالة المستشار صامويل كاسومو، مستشار بوريس جونسون، المكلف بشؤون الأقليات يعود الى التمييز العنصرى الذى أفرزته التعاملات مع الأقليات خلال جائحة كورونا، سواء خلال الفحوص الطبية أو العلاج فى المراكز الصحية والمستشفيات أو خلال حملة التطعيم والتلقيح المستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون معلقا على تقرير العنصرية فى بريطانيا : نحتاج لاتخاذ إجراءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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