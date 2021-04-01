جونسون معلقا على تقرير العنصرية فى بريطانيا : نحتاج لاتخاذ إجراءات

جدة - نرمين السيد - علق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على التقارير الإعلامية التى تناولت "العنصرية فى المجتمع البريطانى" قائلا إننا "بحاجة لاتخاذ إجراءات وتدابير أوسع لتجاوز هذه الظاهرة"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال جونسون فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مراجعة العنصرية بتكليف من حكومته كانت محفزة، لكن البلاد بحاجة لبذل المزيد للتعامل مع العنصرية.

وأضاف قائلا: "هناك قضايا خطيرة للغاية يواجهها مجتمعنا تتعلق بالعنصرية والتى نحتاج إلى معالجتها.. وعلينا بذل المزيد من الجهد لإصلاحها، ونحتاج إلى فهم خطورة المشكلة".

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطانى، مسألة ربط استقالة المستشار صامويل كاسومو بتسريبات التقرير المستقل عن العنصرية فى المجتمع البريطانى، أمس الأربعاء.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت أمس الأربعاء، إلى أن استقالة المستشار صامويل كاسومو، مستشار بوريس جونسون، المكلف بشؤون الأقليات يعود الى التمييز العنصرى الذى أفرزته التعاملات مع الأقليات خلال جائحة كورونا، سواء خلال الفحوص الطبية أو العلاج فى المراكز الصحية والمستشفيات أو خلال حملة التطعيم والتلقيح المستمرة.